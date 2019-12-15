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القبض على عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر من داخل شركة بالنزهة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:13 م
القبض على عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر من داخل شركة بالنزهة سرقة أجهزة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط مرتكب واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى الشركات بالنزهة، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، يفيد بأن مالك شركة أنظمة روبورتية، وباكتشافه سرقة (5 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"- و20 شاحن للأجهزة – كاميرا) من داخل الشركة ملكه، ومن خلال إجراء التحريات، وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة. 
 
تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متنوعة").
 
عقب تقنين التحريات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


مباحث القاهرة

سرقة شركة

النزهة

جريمة سرقة

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