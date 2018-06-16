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ضبط عاطل عقب سرقته كمبيوتر وهواتف من شقة بحلوان

السبت، 16 يونيو 2018 01:51 م
ضبط عاطل عقب سرقته كمبيوتر وهواتف من شقة بحلوان المتهم عقب القبض عليه وبحوزته المسروقات
كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم، السبت، القبض على عاطل وذلك عقب سرقته إحدى الشقق السكنية بمنطقة حلوان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، وبصحبتهم قوة أمنية لتفقد الحالة الأمن بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط صلاح.م 18 سنة عاطل ومقيم مساكن صلاح سالم دائرة قسم شرطة حلوان، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات التالية "جهاز كمبيوتر" لاب توب " و شاحن، هارد دسك، عدد 5 هواتف محموله".

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتهم من داخل مسكن أحد الأشخاص بالمنطقة يدعى " عمرو أيمن " 25 سنة موظف بشركة للاتصالات بأسلوب " التسلق "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات، واتهمه بالسرقة وقرر بأنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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