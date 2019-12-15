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الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:52 م
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العثور على 50 جثة فى مقبرة جماعية شمال المكسيك

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:38 م
العثور على 50 جثة فى مقبرة جماعية شمال المكسيك أهالى الضحايا فى المكسيك - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات المكسيكية أنها انتشلت 50 جثة على الأقل كانت مدفونة في مقبرة جماعية عثر عليها فى نوفمبر، في ولاية خاليسكو بشمال البلاد.
 
 
ونقل موقع سكاى نيوز عربية أنه كان عثر على هذه المقبرة الجماعية في 22 نوفمبر في مزرعة بقرية تلاخومولكو بالقرب من جوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو، التى تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.
 
وذكرت نيابة خاليسكو أن السلطات حددت هويات 13 شخصا (12 رجلا وامرأة واحدة) حتى الآن كانت قد أبلغت باختفائهم، وذلك فيما تتواصل عمليات البحث لتحديد هويات وأسباب وفاة الضحايا الآخرين.
 
 
وبين الأول من يناير و30 نوفمبر، أحصت السلطات 2465 جريمة قتل فى الولاية التي ينشط فيها كارتل تهريب المخدرات الذى يتمتع بنفوذ قوى "خاليسكو الجيل الجديد".

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