"الطرق" تبدأ فى تركيب مطبات بلاستيكية لتقليل الحوادث بمدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

بدأت مديرية الطرق بأسوان، اليوم السبت، تركيب المطبات البلاستيكية بشوارع وطرق مدينة أسوان، بهدف تقليل حدة الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد المهندس محمد فتحى، مدير عام الطرق بأسوان، أنه بدأ العمل يوم السبت قبل عودة الدراسة فى تركيب المطبات البلاستيكية بطريق السادات، خاصة فى النقاط الواقعة أمام المدارس والمستشفيات والمفارق والدوران.

وأشار مدير عام الطرق - خلال بيان صحفى - إلى أن تركيب المطبات سيستمر على مدار الأيام القادمة فى طرق السادات والخزان والمطار ، ليكون ذلك متواكباً مع التطوير الجارى لرفع كفاءة طريق كيما.

يأتى ذلك حفاظاً على حياة المواطنين وضبط الحركة المرورية بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لسرعة تركيب المطبات البلاستيكية من أجل التهدئة المطلوبة فى سرعة السيارات والمركبات المتحركة وخاصة فى المناطق التى تشهد كثافات عالية من طلاب المدارس وكبار السن والسيدات.