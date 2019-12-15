الصحة: إطلاق 64 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية الشهر الجارى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 64 قافلة طبية مجانية فى جميع التخصصات الطبية بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 15 وحتى 31 من شهر ديسمبر الجاري.

يأتى تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

وأوضح بيان أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتى الكرور بمحافظة أسوان، ونادى طرة الأسمنت مركز طرة محافظة القاهرة، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى فى مناطق الصالحية مركز أبوحمص محافظة البحيرة، والجرابعة مركز جنوب بورسعيد، واليوسيفية مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، وتاتوف مركز دير مواس محافظة المنيا، والبشندى مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وذلك فى يومى 16 و17 من الشهر الجاري.

وأضاف البيان، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 17 و18 ديسمبر الحالى بمناطق التضامن مركز البدارى محافظة أسيوط، وواديى مندر وسبيتة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وكفر زهران مركز البدرشين محافظة الجيزة، بالإضافة إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى فى مناطق سيدى عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وسلمانة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والجزيرة محافظة قنا، ووحدة الخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وبنى حلة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، والحورانى مركز فارسكور محافظة دمياط، ووحدة جنيفة الصحية مركز حى الجناين محافظة السويس، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، واليمن مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والقراريش مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وذلك فى يومى 18 و19 من الشهر الجاري.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 19 و20 الشهر الجارى فى منطقة خفرع 5 مركز صان الحجر محافظة الشرقية، و3 قوافل طبية أخرى فى مناطق واديى الشرفا 1 و2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والحيز مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، والشيخ حمام مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وذلك فى يومى 20 و21 من الشهر ذاته.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية فى يومى 21 و22 ديسمبر الجارى فى مناطق حاجر الأقالتة مركز القرنة محافظة الأقصر، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، وسندبيس مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والواقات مركز طما محافظة سوهاج، وسرسنا مركز طامية محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى مركز طبى الأسمرات بالمقطم محافظة القاهرة، والحكمة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وذلك فى يومى 22 و23 من شهر ديسمبر الحالي.

كما من المقرر إطلاق 5 قوافل طبية يومى 23 و24 ديسمبر فى مناطق أبوماضى 53 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والشيخ حسن مركز مطاى محافظة المنيا، والغرباوى مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والرضوان محافظة بورسعيد، إضافةً إلى قافلتين طبيتين بمنطقتى مجيرح1 والخناصير مركز دهب وشرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وعرب الحصار مركز الصف محافظة الجيزة، وذلك فى يومى 24 و25 ديسمبر الحالي.

وأشارت الصادق إلى أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومى 25 و26 من شهر ديسمبر الحالى فى مناطق كفر داوود مركز السادات محافظة المنوفية، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة محافظة سوهاج، والسلامية مركز نجع حمادى محافظة قنا، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، وأرمنا مركز نصرالنوبة محافظة أسوان، وهرم ميدوم مركز الواسطى محافظة بنى سويف، ووحدة المنايف مركز أبوصير محافظة الإسماعيلية، وعبدالقادر المجزر مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والثورة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والزويدة والشماس مركز برانى محافظة مطروح، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى فى منطقة السماعنة مركز فاقوس محافظة الشرقية، وذلك فى يومى 26 و27 من الشهر الحالي.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 27 و28 ديسمبر فى مناطق وادى بير زغير ومجيرح 2 مركز نوبيع محافظة جنوب سيناء، وصول مركز أطفيح محافظة الجيزة، وفرانشو مركز بسيون محافظة الغربية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى فى مناطق المنايل مركز الخانكة محافظة القليوبية، والخواجات مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والحمراء محافظة كفر الشيخ، والسعادنة محافظة بنى سويف، وأبيس2 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وذلك فى يومى 28، 29 من الشهر نفسه.

كما من المقرر إطلاق قافلتين طبيتين يومى 29 و30 ديسمبر فى منطقتى كلح القارة مركز إدفو غرب محافظة أسوان، ومركز شباب الأندلس بالمرج محافظة القاهرة، وأخيرًا سيتم إطلاق قافلتين طبيتين فى منطقتى الصدق مركز جنوب بورسعيد، وميت إشنا مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك فى يومى 30 و31 من شهر ديسمبر.

يذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل فى الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.