الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 323 ألف عملية جراحية عاجلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 322 ألف و851 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس السبت الموافق 14 ديسمبر 2019.

وأوضح بيان، أن عدد العمليات التى تم إجراؤها تتضمن 133 ألفاً و143 عملية قسطرة قلب، و20 ألف و693 جراحة قلب مفتوح، و110 آلاف و790 جراحة رمد، و13 ألف و655 جراحة مخ وأعصاب، و14 ألف و478 جراحة عظام، و17 ألف و39 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2358 زراعة قوقعة، و209 زراعة كلى، و305 زراعة كبد، كما تم إجراء 6 عمليات قسطرة طرفية ضمن التخصصات الجديدة التى تم إدراجها مؤخراً للمبادرة الرئاسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحويل 5514 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أى تطورات صحية لهم، موضحة أن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التى تم إجراؤها بنسبة 42% تليها جراحات الرمد بنسبة 35%.