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الشروخ والانقسامات تتسلل للنظام التركى.. استقالة 3 قيادات من حزب أردوغان

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:09 م
الشروخ والانقسامات تتسلل للنظام التركى.. استقالة 3 قيادات من حزب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن 3 رؤساء مقاطعات تركية تابعة لـ حزب العدالة والتنمية الحاكم عن استقالتهم من الحزب ، وهم رؤساء مقاطعات تابعة لمدينة «فان»، ورئيس مقاطعة «توشبا» موغدات جونيني، ورئيس مقاطعة «إيبك يولو» وسيم يافيتش، ورئيس مقاطعة «إيدراميت» يافاش نور الله، بحسب موقع تركيا الأن.

وبحسب تقارير تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بنحو 57 ألف شخص فى الفترة بين شهرى سبتمبر ونوفمبر، بينما تراجع إجمالى عدد أعضاء الحزب بنحو 114 ألف شخص خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وعلى الصعيد الآخر اكتسب حزبا الشعب الجمهورى والخير أكثر من 30 ألف عضو جديد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

الأزمة الاقتصادية وحالات الانتحار بسبب الفقر والنظام التعليمى المنهار والفساد والريع وإعلام السلطة والفشل الكبير فى السياسة الخارجية واللغة المفرقة المستخدمة دفعت أعضاء حزب العدالة والتنمية للتشكيك فى حكم العدالة والتنمية لتركيا لمدة 17 عاما.

 

 


تركيا

حزب العدالة والتنمية

استقالات حزب العدالة والتنمية

رجب طيب اردوغان

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