السيسى: مصر كانت لديها رؤية ثابتة.. ولا نتأمر مع من اختلفنا معهم مهما حدث

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن دول الجيل الرابع والخامس تستخدم الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية، مضيفا: "أى إجراء تتخذه دولة ضد أخرى لابد من وجود اتفاقات شرعية، إلا الإرهاب يعمل أى حاجة محدش يقدر يحاسبه، ولا يمكن أن نقبل أن نستخدم الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية".

وأضاف خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى نسخته الثالثة،أن مصر كانت لديها رؤية ثابتة، لا نتأمر أبد مع من اختلف الدولة معهم مهما حدث، مضيفا:"المؤامرة قد تكون شرعية وغير شرعية، ولكن مصر فى أدق اختلافها مع الدول فى أمنها القومى لما تتأمر، نتعامل مع الدول بنبل وخلق وحتى مع من نختلف معهم حتى نتفق معهم إلى حل مناسب بعد صبر".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: "عاوزين نتعلم اليوم من الأمثلة المتواجدة أمامنا.. هل الأمر يتطلب هذا أن إحنا نشوف ده فى سوريا والعراق والتى تدمرا.. وكان من الممكن يبقى حجم المشكلة أقل من كده".