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السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق سيارة محملة بالأغنام بالشرقية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:18 م
السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق سيارة محملة بالأغنام بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات ، لقيامه بالإشتراك مع أخرين فى سرقة سيارة محملة بالأغنام بدائرة مركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 42 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2107 ليوم 19 ديسمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " السيد م أ" 30 سنة تاجر أغنام مقيم شبرا دائرة مركز بلبيس، أثناء سيره بالطريق العام بالسيارة محملة بعدد 17 رأس من الأغنام، قام عدد من المتهمين بإعتراض طريقه وتهديد بالأسلحة النارية والبيضاء وسرقة السيارة والأغنام، وتوصلت التحريات إلى قيام " محمود م خ" وأخرين بإرتكاب الواقعة، ووبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

سرقة الاغنام

بلبيس

جنايات الزقازيق

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