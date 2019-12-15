المشدد 5 سنوات لعاطل لشروعه فى قتل مواطن بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن 5 سنوات مشدد لشروعه فى قتل مواطن لخلافات مالية بينهما بمدينة بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 13619 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2103 ليوم24 أبريل، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" محمد ع م" عامل لمستشفى بلبيس العام مصابا بطلق خرطوش بالعين، وتبين من التحريات قيام " فتحى م ال " مقيم بندر بلبيس، عاطل بإرتكاب الواقعة، وأعد سلاح نارى وتعدى بيه على المجنى عليه لإزهاق روحه، لكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له به وهو تماثل المجنى عليه بالشفاء، ولكنه تسبب له فى حدوث عاهة بنسبة 35% فى العين، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

تم القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.