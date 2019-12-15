السجن المشدد 3 سنوات لفنى لحام لترويج مخدر الحشيش بحلوان

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبة المتهم "إسلام حسين" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين محمد الفيصل وأيمن عبد اللطيف سلامة وسامح حسين أبو كنة، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة للمتهم "إسلام حسين"، لحام، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدون تصريح، فى دائرة قسم حلوان.

وشهد نقيب شرطة بقسم حلوان، إنه وخلال دوريته الأمنية، أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.