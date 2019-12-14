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الحبس سنة لربة منزل بتهمة ترويج الهيروين فى الهرم

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:57 م
الحبس سنة لربة منزل بتهمة ترويج الهيروين فى الهرم مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهمة "صباح.ا" بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامها بترويج مخدر الهيروين بالهرم.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

 

وأسندت النيابة للمتهمة "صباح.ا"، ربة منزل، تهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

 

وأوضح أمر الإحالة أنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبتفتيش منزلها تم العثور على كمية من لفافات الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.


تجارة الهيروين

حبس

جنايات الجيزة

هيروين

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