الزراعة : نخطط لزراعة 100 مليون شجرة زيتون خلال عامين

نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى ، ورشة عمل تحت عنوان "التعظيم الاقتصادى المستدام لأشجار الزيتون، وذلك بهدف التوعية بالقيمة الاقتصادية لزراعة الزيتون فى مصر لزيادة عائد منتجى الزيتون من المحصول.

وقال الدكتور محمد جبر مدير معهد البساتين ورئيس ورشة العمل، إن مصر تخطط لزراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام 2022، وفقا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف "جبر "، أنه تم إعداد دراسة فنية متخصصة عن استراتيجية التوسع في زراعة الزيتون، متضمنة الأصناف المزروعة، سواء زيتون التخليل أو إنتاج الزيت، فضلا عن طرق الزراعة الكثيفة أو عالية الكثافة، والاحتياجات المائية للأصناف، والمناطق المقترحة للزراعة، وفرص التصدير وطرق تدبير الشتلات واستيراد الشتلات.

وأوضح مدير معهد البساتين، أن 75% من المساحات المزروعة بالزيتون حاليا من أصناف زيتون التخليل، تنتج كمية من الزيتون تبلغ 750 ألف طن، يستخدم منها للتصدير حوالى 150 ألف طن، والباقى يستخدم في الاستهلاك المحلى، بالإضافة لفاقد يصل لـ10% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة غير المثمرة تصل لحوالى 25 ألف فدان، ومعظمها من أصناف المائدة التخليل، وإنتاجها خلال الأعوام المقبلة يغطى الزيادة في الاستهلاك المحلى والصادرات،

فيما أكد تقرير معهد البساتين ، أن إنتاج مصر من أصناف الزيت حوالى 30 ألف طن، معظمها للاستهلاك المحلى، والصادرات في حدود 6 آلاف طن سنويا ، موضحا أن مصر تعانى من زيادة في الفجوة الزيتية، حيث يتم استيراد أكثر من 95% من الاستهلاك المحلى من زيت الزيتون عمومًا، بسبب تنامى الوعى بزيادة استهلاك زيت الزيتون محليًا لأهميته الغذائية والصحية، مشيرا إلى أن مصر تخطط لاستكمال زراعة 100 مليون شجرة زيتون بدلا من 35 مليون شجرة حاليا، على أن يتم تنفيذ الخطة بزراعة 65 مليون شتلة خلال 3 سنوات لاستكمال الـ100 مليون شجرة.