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"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:00 ص
"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار أمطار - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع" عددًا من التوصيات الإرشادية ونشرات فنية التى أوصت بها وزارة الزراعة المزارعين للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية، للحفاظ على المحصول الشتوى، وتفادى أية خسائر محتملة.

- للرى بالتنقيط بالأراضى الرملية تشغيل شبكة الرى لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الأمطار.

- للرى بالغمر التوقف تماماً عن عمليات الرى وتأجيل أى عمليات زراعية مثل الزراعة أو الحرث حتى استقرار الأحوال المناخية.

- التأكد من جودة الصرف الزراعى بالأراضى المنزرعة وتطهير المصارف للتخلص من الماء الزائد كلما أمكن ذلك، وخاصة فى زراعات البطاطس والفراولة.

- بالنسبة لأشجار الموالح فى هذا العمر لا يوجد تأثير على الثمار إلا فى حالة عدم صرف المياه وتجمعها فى الأرض تؤدى إلى التشقق والتساقط.

- للمحاصيل الأخرى لابد من حقن 2 لتر من حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار على المحاصيل المنزرعة يليها رش كالسيوم مخلبى، ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم.

- دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقنًا.

- ينصح برش النباتات بالمشتل أو نباتات الخضر فى العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.


سقوط الامطار

الزراعات الشتوية

التقلبات الجوية

المحاصيل الزراعية

اخبار

اليوم السابع بلس

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