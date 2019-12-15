سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: مصر نجت من مصير صعب بسبب تماسك جيشها ووحدته

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:34 م
الرئيس السيسى: مصر نجت من مصير صعب بسبب تماسك جيشها ووحدته الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت الدولة الوحيدة التى نجت من المصير الصعب الذى واجهته العديد من دول المنطقة خلال السنوات الماضية، بسبب تماسك جيشها قائلا: "مصر جيشها كده مسلم ومسيحى جنب بعض وزى بعض.. ومن أقصى الصعيد لأقصى الغرب والشرق.. كلنا زي بعض.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة "تعزيز الحوار بين دول المتوسط" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن الجيش الوطنى يعمل وفق توجهات وطنية وبالتالى هو المسئول عن الاستقرار والأمن، دون الحاجة إلى مليشيات أو قوى أخرى تنازع الاستقرار داخل الدولة.

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى: لا بديل عن استعادة الدولة الوطنية لمكانتها لعودة الاستقرار

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:28 م

الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: المنطقة العربية أصبحت تعانى من تسلسل أزمات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:26 م

السيسي بمنتدى شباب العالم: لم نتدخل بشكل مباشر فى ليبيا احتراما لظروفها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:22 م

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:16 م

الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم: "عندنا ضيوف وليسوا لاجئين"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:13 م

حساب السيسي بـ"تويتر" ينشر جانب من كلمته بجلسة " التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة