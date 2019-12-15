الرئيس الأوغندى يويرى موسفينى يجرى بعض التعديلات الوزارية

كتب محمد جمال

أجرى الرئيس الأوغندى يويرى موسفينى اليوم تعديلات وزارية باستبعاد بعض الوزراء و تعيين آخرين حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الرئيس موسفينى فى بيان أنه احتفظ بأغلب المسؤولين من بينهم نائب الرئيس ، رئيس الوزراء ، وزير الدفاع ، وزير الشؤون الخارجية و وزير المالية. كما حوّل بعض الوزراء لتولى حقائب وزارية أخرى.

و أنهى الرئيس مهام كاهيندا أوتافير كوزير للعدل و الشؤون الدستورية و عينه وزيرا لشؤون أفريقيا الشرقية. و تولى افريم كامانتو منصب وزير العدل لكن بعدما تخلى عن منصب وزير السياحة.

وغيّر الرئيس موسفينى وزير الطاقة و المناجم ، وزير الجماعات المحلية ، وزير الأشغال العمومية ، وزير الأرض و الإسكان و العمران.

كما غيّر وزير تساوى الأجناس ، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و وزير الإعلام ، وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات .

و يأتى التعديل الوزارى فى وقت يستعد فيه الرئيس موسفينى لانتخابات 2021 .