سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوغندى يويرى موسفينى يجرى بعض التعديلات الوزارية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:00 ص
الرئيس الأوغندى يويرى موسفينى يجرى بعض التعديلات الوزارية الرئيس الأوغندى يويرى موسفينى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس الأوغندى يويرى موسفينى اليوم تعديلات وزارية باستبعاد بعض الوزراء و تعيين آخرين حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الرئيس موسفينى فى بيان أنه احتفظ بأغلب المسؤولين من بينهم نائب الرئيس ، رئيس الوزراء ، وزير الدفاع ، وزير الشؤون الخارجية و وزير المالية. كما حوّل بعض الوزراء لتولى حقائب وزارية أخرى.

و أنهى الرئيس مهام كاهيندا أوتافير كوزير للعدل و الشؤون الدستورية و عينه وزيرا لشؤون أفريقيا الشرقية. و تولى افريم كامانتو منصب وزير العدل لكن بعدما تخلى عن منصب وزير السياحة.

وغيّر الرئيس موسفينى وزير الطاقة و المناجم ، وزير الجماعات المحلية ، وزير الأشغال العمومية ، وزير الأرض و الإسكان و العمران.

كما غيّر وزير تساوى الأجناس ، وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و وزير الإعلام ، وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات .

و يأتى التعديل الوزارى فى وقت يستعد فيه الرئيس موسفينى لانتخابات 2021 .

 


يويرى موسفينى

أوغندا

أخبار أوغندا

تعديلات وزارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة