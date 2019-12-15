سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الخطة فشلت".. الحبس سنة لعامل أشعل النيران بحجز قسم حلوان للهروب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:02 م
"الخطة فشلت".. الحبس سنة لعامل أشعل النيران بحجز قسم حلوان للهروب محكمه ـ أرشيفيه
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهم "خالد.ع" بالحبس سنة، لاتهامه مع أخرين باشعال النيران بقسم شرطة حلوان، ومقاومة السلطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر ، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "خالد.ع"، عامل، وأخرين، تهمة إشعال النار عمداً فى غرفة حجز قسم شرطة حلوان، بأن أوصلوا مصدر حرارى "عود ثقاب"، لبعض محتوياته "أقمشة" قاصدين من ذلك إضرام النيران به على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، وأخرين، تهمة مقاومة موظفين عمومين وهم " عقيد شرطة وملازم أول" بقسم حلوان، ومنعهم من أداء وظيفتهم وهى منعهم من الهروب من داخل القسم والسيطرة عليهم، بأن ألقوا عليهم الحجارة قاصدين من ذلك الهروب، كما أتلف المتهم بصحبة أخرين ممتلكات عامة داخل قسم شرطة حلوان.


هروب مساجين

قسم حلوان

جنايات القاهرة

حبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة