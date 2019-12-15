"الخطة فشلت".. الحبس سنة لعامل أشعل النيران بحجز قسم حلوان للهروب

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بمعاقبة المتهم "خالد.ع" بالحبس سنة، لاتهامه مع أخرين باشعال النيران بقسم شرطة حلوان، ومقاومة السلطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر ، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "خالد.ع"، عامل، وأخرين، تهمة إشعال النار عمداً فى غرفة حجز قسم شرطة حلوان، بأن أوصلوا مصدر حرارى "عود ثقاب"، لبعض محتوياته "أقمشة" قاصدين من ذلك إضرام النيران به على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، وأخرين، تهمة مقاومة موظفين عمومين وهم " عقيد شرطة وملازم أول" بقسم حلوان، ومنعهم من أداء وظيفتهم وهى منعهم من الهروب من داخل القسم والسيطرة عليهم، بأن ألقوا عليهم الحجارة قاصدين من ذلك الهروب، كما أتلف المتهم بصحبة أخرين ممتلكات عامة داخل قسم شرطة حلوان.