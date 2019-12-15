الحكومة القبرصية: نشر أنقرة طائرات مسيرة شمال قبرص خطوة مزعزعة للاستقرار

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انتقدت نيقوسيا قرار أنقرة نشر طائرات مسيرة فى شمال جزيرة قبرص؛ من أجل البحث عن موارد نفطية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.



وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس - فى تصريح صحفى نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - "إن هذه الخطوة الجديدة التى اتخذتها أنقرة فى المنطقة مزعزعة للاستقرار"، معتبرا فى الوقت ذاته أن تصرفات أنقرة لا تساعد إطلاقا على تخفيف التوتر فى شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تدل على أنها لا تتدخل فى شؤون الأراضى القبرصية المحتلة من قبلها فقط، بل وتحدد مسار تطور الأحداث هناك.



جدير بالذكر أن "جمهورية شمال قبرص التركية" وافقت /الجمعة/ على تخصيص مطار "ليفكونيكو" (واسمه التركى غجيت قلعة) فى شمال قبرص؛ ليكون قاعدة رئيسة لأنشطة الطائرات المسيرة المكلفة بمرافقة سفن التنقيب التركية فى المنطقة، وخوض الاستطلاع الجوى لحقول من الغاز والنفط هناك.



ويتوقع أن تبدأ هذه الطائرات - اعتبارا من الأحد مهامها فوق الجرف القارى لقبرص، وأعربت نيقوسيا عن احتجاجها على تصرفات أنقرة، فيما فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على تركيا ردا على نشاطاتها فى المنطقة.