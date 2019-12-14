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محافظ الجيزة: رصف شوارع الثلاثينى وعثمان محرم والدكتور ومتفرعاته قريبا

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:07 م
محافظ الجيزة: رصف شوارع الثلاثينى وعثمان محرم والدكتور ومتفرعاته قريبا لقاء محافظ القاهرة الدورى بأعضاء مجلس النواب
كتب سيد الخلفاوى

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كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن طرح أعمال الرصف لشارع عثمان محرم كاملاً استجابة لمطالب المواطنين وذلك خلال الفترة المقبلة حيث سيشهد الشارع طفرة مرورية كبيرة يلمسها المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه الدورى بأعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والسادة الاعضاء النائب محمد فؤاد والنائب ايهاب منصور والنائب منتصر رياض والنائب محمد اسماعيل والنائب محمد الحسينى والنائب عمرو ابو اليزيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد راشد، أنه سيتم البدء فى رصف شارع الثلاثينى بحى العمرانية خلال أيام إضافة الرصف شارع عدوى سليم فور تدبير اعتماد مالى للشارع نظرا لارتفاع تكلفته مؤكداً أنه جارى طرح المناقصة لرصف شارع الدكتور ومتفرعاته .

ورداً على ما اثير خلال اللقاء عن تسبب اعمال محور ترعة الزمر فى بعض المشكلات المرورية وانقطاعات بالمياه أكد محافظ الجيزة على متابعة تنفيذ محور ترعة الزمر يومياً لحل المعوقات الخاصة بالمشروع و مشاكل الإشغالات والبنية التحتية الناتجة من الأعمال، مشيراً إلى أن أعمال التنفيذ تتم بصورة جيدة وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى أنه جارى تطهير خزان صفط اللبن وخلال شهر يناير المقبل سوف يتم الانتهاء من ملء الخزان وسيساهم بشكل كبير فى تقليل العديد من المشكلات بالمناطق الساخنة لمياه الشرب بصفط اللبن وشمال الجيزة مضيفا انه جارى تكثيف الاعمال للانتهاء من المرحلة الثانية لمحطة مياة جزيرة الدهب والتى من المقرر الانتهاء منها منتصف العام المقبل .

كما اكد المحافظ انة جارى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 10 مناطق بعدد من الاحياء وذلك على مرحلتين تضم أعمال انترلوك وانارة وبنية تحتية .

وعرض أعضاء مجلس النواب عدداً من المشكلات على المحافظ ابرزها حاجة الوحدة الصحية بالمنيب الى تطوير حيث أكد وكيل وزارة الصحة انه سيتم تطوير الوحدة ودعمها بالمعدات اللازمة كما تم التأكيد على تطوير قسم النساء والتوليد بمستشفى أم المصريين والانتهاء منه خلال شهر فبراير المقبل .


الجيزة

رصف شارع

ترعة الزمر

الثلاثيني

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