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الوقائع المصرية تنشر قرار وزير العدل لتعديلات مبانى الوزارة لمساعدة ذوى الإعاقة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:12 ص
الوقائع المصرية تنشر قرار وزير العدل لتعديلات مبانى الوزارة لمساعدة ذوى الإعاقة وزارة العدل
كتب محمد محسوب
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نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل رقم 4637 لسنة 2018 والخاص بتطبيق الكود الهندسى المصرى، لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أى بنية تابعة لإشراف وزارة العدل، حيث يأتى ذلك فى إطار التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

ونص القرار فى مادته الثانية على أن تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان دراسة ومراجعة كيفية تطيق الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية، والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل على تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التى تخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، ولها فى سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المتخصصة فى هذا الشأن.

فيما نصت المادة الرابعة من القرار على تخصيص موظف أو أكثر فى أبنية المحاكم والشهر العقارى، والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبى الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يضمن توفير كافة الخدامات لها بشكل ميسر، دون أى مقابل نقدى.


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