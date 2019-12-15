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التنمية المحلية: إنشاء مجزر متكامل ومحطة تدوير فى دمياط بتكلفة 100 مليون جنيه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:36 ص
التنمية المحلية: إنشاء مجزر متكامل ومحطة تدوير فى دمياط بتكلفة 100 مليون جنيه جانب من اللقاء
كتب على عبد الرحمن

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إجتماعاً بمقر الوزارة بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية وعدد من قيادات الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التى تتعاون فيها وزارتا التنمية المحلية والزراعة والجهاز المركزى للتعمير و منها إنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى وتدوير المخلفات الحيوانية بمحافظة دمياط ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع أنه سيتم إنشاء مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثمارى ومحطة تدوير ومحجر صحى وإنشاء محطة معالجة بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن مجزراً ذا خدمات متعددة ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائى للاستهلاك والاستثمار "كوكر" واستغلال الامتداد لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص .

وأوضح شعراوى، أن الهدف الأساسى من المشروع هو خدمة وتنمية المجتمع المحلى وإنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة طوال العام بالإضافة الى اخلاء المنطقة السكانية من أى صناعات أو مشروعات من شأنها تلوث البيئة والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزى للتعمير لتطوير ورفع كفاءة 147 مجزر على مستوى جميع محافظات الجمهورية بتكلفة قدرها1.6 مليار جنية على ثلاث مراحل المرحلة الاولى تضمن تطوير 47 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وتنتهى فى نهاية يونيو 2020 لتوفير لحوم آمنه فى جميع المحافظات بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين.

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التنمية المحلية

مجازر

مجزر

محافظ دمياط

دمياط

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