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التعليم العالى: 34 جامعة ومعهد ومركز بحثى الأبرز فى حصاد عمل الوزارة خلال 2019

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:29 م
التعليم العالى: 34 جامعة ومعهد ومركز بحثى الأبرز فى حصاد عمل الوزارة خلال 2019 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن عام 2019 شهد تطورًا فى مجال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطة التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الوزارة تنفذ  حالياً 34 مشروعاً بواقع 8 جامعات أهلية دولية و4 جامعات حكومية جديدة ، و3 معاهد ومراكز بحثية ، و8 أفرع للجامعات الدولية بالإضافة إلى 7 مجمعات تكنولوجية، وبيت مصر بباريس للتمثيل الثقافي، فضلا عن مشروعات جارية بالجامعات وأخرى بالمراكز البحثية المتعددة.

 

 

التعليم العالى

خالد عبد الغفار

حصاد 2019

الجامعات الاهلية

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