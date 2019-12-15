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الإعلان عن اكتشاف بئر جديدة للنفط والغاز فى غانا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:00 ص
الإعلان عن اكتشاف بئر جديدة للنفط والغاز فى غانا نفط
كتب محمد جمال

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أعلنت المجموعة الغانية "سبرينج فيلد للاستكشاف والإنتاج" عن اكتشاف بئر للنفط والغاز يصل حجمها "1.5 مليار برميل من النفط، و0.7 مليار متر مكعب من الغاز حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضحت المجموعة فى بيان صادر عنها، أن قدرة البئر المكتشفة بعمق المياه الإقليمية الغانية، قد تصل إلى 3 مليارات برميل، واصفة الاكتشاف بالجيد بالنسبة لها ولغانا ولإفريقيا.


وقال المدير العام للشركة كيفن أوكيير: "إن الاكتشاف يخدم رؤية الشركة فى أن تصبح لاعبًا إفريقيًا رائدًا فى المجال مع التركيز على البعد العالمي".

 

 


نفط

غاز

غانا

أفريقيا

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