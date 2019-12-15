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الأوقاف تجرى حصرا للموظفين الحاصلين على شهادة ICDL لدمجهم بخطة التحول الرقمى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:54 م
الأوقاف تجرى حصرا للموظفين الحاصلين على شهادة ICDL لدمجهم بخطة التحول الرقمى وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت

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وجهت وزارة الأوقاف، جميع مديرى المديريات بضرورة موافاة رئيس قطاع الخدمات المركزية بالوزارة المهندس سمير الشال بأسماء جميع الإداريين المتميزين إداريًّا، الحاصلين على شهادة ICDL من أحد المراكز المعتمدة رسميًا لمنح الشهادة، أو من أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، علمًا بأن الحاصلين على الشهادة من أكاديمية الأوقاف ستعتمد شهاداتهم تلقائيًّا ودون أى اختبارات، أما غيرهم فسيتم عقد اختبار لهم بمركز المعلومات بالوزارة.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على التحول الرقمى السريع فى جميع مفاصلها الإدارية، وعلى تحسين الأحوال المالية للإداريين المتميزين بها، حيث سيتم صرف حافز تميز لجميع الإداريين المتميزين الحاصلين على شهادة ICDL ومن يحصلون عليها لاحقًا، ممن يؤدون عملهم بكفاءة واقتدار، وقدره 300 جنيه للحاصلين على شهادة الليسانس أو البكالوريوس، و400 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و500 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه، وقد تم اعتماد الصرف من شهر ديسمبر الحالى لعدد 20 إداريًّا تقدموا بشهاداتهم مع تزكية رؤسائهم المباشرين كدفعة أولى، علمًا بأن صرف الحافز سيرتبط بالتميز فى الأداء.

وطالبت الوزارة، بتقدم الشهادات فى كل مديرية لمدير المديرية، ويتم رفعها يوم 1 من كل شهر ميلادى بخطاب رسمى إلى رئيس قطاع الخدمات المركزية، فيما شكل وزير الأوقاف لجنة لاعتماد من تنطبق عليه شروط صرف الحافز، برئاسة سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية وعضوية الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى واللواء عمرو فاروق شكرى رئيس قطاع مكتب الوزير والشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات، وأحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم ورندا صلاح الدين مدير عام مركز المعلومات.


خطة التحول الرقمى

شهادة ICDL

وزارة الأوقاف

العاملين فى الاوقاف

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