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"الأعلى للشئون الإسلامية" يطالب الطلاب الوافدين بالمشاركة فى مسابقات الأوقاف

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:38 م
"الأعلى للشئون الإسلامية" يطالب الطلاب الوافدين بالمشاركة فى مسابقات الأوقاف الطلاب الأفارقة
كتب – إسماعيل رفعت

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طالب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، الطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية المسجلين على منحة المجلس الأعلى بالمشاركة فى مسابقات وزارة الأوقاف.

 

وحث المجلس، الوافدين المسجلين لديه من حفظة القرآن الكريم كاملا للمشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين للوزارة، مطالبا الراغبين سرعة تسجيل أسمائهم بمكتب الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالمجلس، أو على الرابط التالى خلال أسبوع من تاريخه.

 

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إتاحة الفرصة للطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية من حفظة القرآن الكريم كاملًا، للمشاركة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين للوزارة.

 

وطالبت الوزارة، الراغبين فى المشاركة سرعة تسجيل أسمائهم على موقع الوزارة خلال أسبوع من تاريخه، على أن يحضر لاحقًا موافقة من الجهة التى يدرس بها أو من سفارة بلده على الاشتراك فى المسابقة.

 

وقالت الوزارة، إن الفرصة تأتى فى إطار دعم العلاقات المصرية الأفريقية، وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزارة اﻷوقاف المصرية

الطلاب الأفارقة

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