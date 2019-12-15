سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استمرار البحث عن جثتين من ضحايا بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى لـ16

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:48 ص
استمرار البحث عن جثتين من ضحايا بركان نيوزيلندا وارتفاع عدد القتلى لـ16 بركان نيوزيلندا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة إن فرق البحث فى نيوزيلندا عادت إلى جزيرة وايت آيلاند البركانية اليوم الأحد، لكنها لم تتمكن من تحديد مكان الجثتين الباقيتين خلال بحثها، في حين ارتفع عدد ضحايا ثوران بركان الجزيرة يوم الاثنين الماضي إلى 16 قتيلا.

وقالت السلطات إنه تم نشر‭‭ ‬‬ثمانية أفراد من فرق البحث والإنقاذ التابعة للشرطة لمدة 75 دقيقة في منطقة تشير معلوماتهم إلى احتمال وجود جثة واحدة فيها.

وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت فى مؤتمر صحفي اليوم الأحد "يمكنني القول إننا لم نعثر على أي جثث أخرى في تلك المنطقة".

وكان قد تم انتشال ست جثث يوم الجمعة بنجاح من الجزيرة بواسطة فريق من الجيش النيوزيلندي وجرى نقلها إلى البر الرئيسي للتعرف عليها في إطار عملية تحديد هويات ضحايا الكارثة.

وقالت الشرطة إنها ستبذل كل ما في وسعها للعثور على الجثتين الباقيتين. وأضافت أن غواصين من الشرطة والجيش ما زالوا يمشطون المياه حول الجزيرة.

وبالأمس واجه الغواصون صعوبات تمثلت في البحث في مياه ملوثة مع انخفاض في الرؤية خلال تمشيط البحر حول الجزيرة.

وثار البركان، الذي يعد مزارا سياحيا شهيرا لرحلات اليوم الواحد، يوم الاثنين وانبعثت منه غازات ورماد فوق الجزيرة. وكان على الجزيرة وقت ثوران البركان 47 شخصا منهم سائحون من أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وبريطانيا وماليزيا.

وارتفع عدد الضحايا إلى 16 اليوم الأحد بعد وفاة شخص آخر في مستشفى بأستراليا. وهذه أول حالة وفاة في أستراليا في أعقاب ثوران البركان حيث أن الكثير من الضحايا من أستراليا ونقلوا إلى هناك.

ومن المحتمل ارتفاع عدد ضحايا ثوران البركان حيث أنه لا يزال أكثر من 24 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات في أنحاء نيوزيلندا وأستراليا ومعظمهم يعاني من حروق شديدة.

 


بركان

وايت ايلاند

جزيرة وايت ايلاند

نيوزيلندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

مسبار ناسا يصور عاصفة هائلة بالقرب من القطب الجنوبى لكوكب المشترى

مسبار ناسا يصور عاصفة هائلة بالقرب من القطب الجنوبى لكوكب المشترى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة