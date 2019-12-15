تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 784.1 مليون جنيه، للأسبوع السابع على التوالى، أعقبه "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 13.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 127.5 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 19.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 102.2 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 6.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 78 مليون جنيه، ثم "بنك كريدى أجريكول مصر" بحجم تداول 1.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 73 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 66.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بحجم تداول 3.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 58.9 مليون جنيه، ثم " مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 6.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 56.9 مليون جنيه، وفى التاسع " بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 10.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 53 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 22.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 48.4 مليون جنيه.