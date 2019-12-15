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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:09 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام التعاملات وسط ضعف أحجام التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط ضعف أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.818 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 42.8 مليون ورقة مالية بقيمة 205.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 9.3 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.49%، والعرب على 3.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.67%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 103 ألف جنيه، 2.3 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 15864 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5011 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1359 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة. 

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