احمد أبو الغيط: القضية الفلسطينية ضاعت والمجتمع الدولى سيدفع ثمنا غاليا

كتب محمد عبد العظيم

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عملية تسليح أو التفكير فى تسليح الذكاء الاصنطاعى تمثل بعدا خطيرا على الأمن والسلم الدوليين، موضحا أنه يعد ثورة سوف تبقى مع البشرية لعدة قرون قادمة، وتحوله إلى سلاح بدلا من أن يخدم البشرية.

وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته فى جلسة "التحديات الراهنة لمواجهة الأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أحد المقالات فى صحيفة أمريكية تتحدث عن التوصل لألة أو أداة يضع أهدافه وخططه ويتصدى لتنفيذها وهو شئ خطر للغاية، مشيرا إلى أن الفشل فى عملية تنظيم الانبعاثات الحرارية سوف يكون لها تأثيرات اقتصادية مخيفة، وهذا ما نراه فى غرب أفريقيا بسبب الجفاف مما يؤثر على استقرار الأمن والسلم الدوليين.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية ضاعت قائلا: "للأسف القضية الفلسطينية.. وممكن جدا المجتمع الدولى والعالم يدفع ثمنا غاليا فى انزواء هذه القضية".