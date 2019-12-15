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إدارة المرور تضبط 4052 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:57 م
إدارة المرور تضبط 4052 مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملات مرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

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شنت

الإدارة العامة للمرور

 ، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة ،عن ضبط 4052 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 145 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "،30 دراجات نارية مخالفة،  25 مخالفات "موقف عشوائى"، 39  مخالفة شروط الترخيص، 34 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 
 
 

 


ادارة المرور

حملات مرورية

وزارة الداخلية

حملات على الطرق

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