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أمن سوهاج : تنفيذ إزالة التعديات على مساحة 4017 مترضمن الموجه 14

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:43 م
أمن سوهاج : تنفيذ إزالة التعديات على مساحة 4017 مترضمن الموجه 14 جانب من حملة إزالة التعديات
سوهاج - محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، فى الموجة 14 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة والحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ تنفيذ " 35 " قرار منها "18 " قرار تعدي علي الأراضي الزراعية ، و " 3 " قرارات تعد علي أملاك الدولة ، و" 12 " حكم وقرار قضائي ، و" 2" قرار تعدي علي أملاك هيئة السكة الحديد بإجمالي عدد  "20 " قيراط ، " 517   " متر وجاري استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة .

 


سوهاج

محافظة سوهاج

الموجه 13

تعديات

املاك الدولة

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