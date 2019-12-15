أقدم صورة لقضاء العطلات العائلية فى الموقع الأثرى ستونهنج ببريطانيا

كتب محمد رضا

يُعتقد أن الصورة الفوتوغرافية التى يرجع تاريخ التقاطها إلى عام 1875 هى أقرب صورة عائلية تم التقاطها فى ستونهنج، وهو موقع أثرى صخرى فى بريطانيا، حيث تُظهر الصورة إيزابيل، ومود، وروبرت روث، وهم يستمتعون بيومهم فى الموقع القديم، مع حصان وعربة.

ويقول تقرير نشره موقع "CNN"، إن هذه الصورة التى ساهم بها أحفاد العائلة، سيتم عرضها إلى جانب 147 صورة أخرى كجزء من الصور الشخصية التى تعرض احتفالًا بمرور 150 عاما من الصور الشخصية فى ستونهنج، حيث ينظم معرض للصور تحت شعار " Your Stonehenge"، والمعرض يسرد 150 عامًا من الزيارات إلى أحجار سارسن الشهيرة sarsen، فى سهل ساليسبرى بمقاطعة ويلتشير جنوب غرب بريطانيا.



أقدم صورة للعطلات العائلية فى الموقع الأثرى الصخرى ستونهنج

أوضح التقرير أنه تم جمع الصور بعد أن طلبت مؤسسة التراث الإنجليزى ، وهى المؤسسة الخيرية التى ترعى الموقع القديم، من الأشخاص مشاركة صورهم الخاصة للنصب التذكارى العام الماضى بمناسبة مرور 100 عام على الملكية العامة.

تضم الصور جوانب متعددة من الحياة اليومية إلى المأساوية، حيث تشمل صورة للمراقب الجوى فى سلاح الجو الملكى دوجلاس برايان ماكلارين، البالغ من العمر 20 عامًا – حين التقاط الصور - وأخته الصغيرة جويس، وهى الصورة التى توثق آخر مرة شاهدت فيها جويس، وهى فى العاشرة من عمرها، شقيقها الذى كان فى إجازة من سلاح القوات الجوية الملكية، وقال جويس: "كانت آخر مرة رأينا فيها بعضنا.. لقد تم إرساله إلى مالطا وأُبلغ عن فقده، ويُعتقد أنه قُتل فى غارة جوية على قافلة ألمانية كانت تقل الإمدادات إلى روميل فى شمال إفريقيا فى 8 يناير 1942".



آخر لقاء بين جويس مكلارين البالغة من العمر 10 سنوات وشقيقها

كما قدم المصور مارتن بار، الذى ساعد فى تنسيق الصور، أحدث صورة فى المجموعة لزوجين مجهولين يلتقطان صورة شخصية فى الاعتدال الخريفى أمام الحجارة الأثرية، وقال بار، فى بيان، "صورت لأول مرة ستونهنج قبل سنوات، وكان من الرائع دعوتى للعودة لتصويره مرة أخرى لهذا المعرض.. أحببت النظر إلى الصور التى أرسلها الناس."

وقال المصور: "إنهم يظهرون حقًا معنى الحجارة للناس وكيف تغيرت علاقتنا مع موقع مثل ستونهنج، وبقيت على حالها مع مرور الوقت"، مضيفًا أنه سيحب تعقب الزوجين فى صورته وتقديمهما مع نسخة"، فيما قالت سوزان جرينى، مؤرخة فى التراث الإنجليزى، "لقد زار الناس ستونهنج لعدة قرون، لجميع الأسباب، والتقطوا صورًا لأنفسهم وأحبائهم أمام الحجارة منذ الأيام الأولى للتصوير الفوتوغرافى".



تعرض الصور كجزء من معرض لإعلان 150 عامًا من الزيارات إلى ستونهنج

وقالت مؤرخة التراث الإنجليزى، حسب تقرير "CNN"، "لقد وفر النصب التذكارى خلفية ثابتة لملايين الذكريات العائلية، وفى بعض الحالات كان له دور فى تغيير مجرى حياة الناس"، وأضافت "معرضنا الجديد الجذاب يظهر كيف أننا جميعًا جزء من قصة ستونهنج وأنه جزء من معرضنا".



سيتم عرض 148 صورة تم إرسالها من قبل الجمهور