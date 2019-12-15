سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أعراض تكيسات الثدى وأسباب وطرق التشخيص والعلاج

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:00 ص
أعراض تكيسات الثدى وأسباب وطرق التشخيص والعلاج الم الثدى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكيسات الثدى من المشاكل الشهيرة التى تتعرض لها السيدات وقد تعتقد أن ذلك علامة من علامات الإصابة بسرطان الثدى ولكنه فى الغالب يكون أورام حميدة ، فى الغالب يشبه تكيسات الثدى كتل صغيرة مثل حبات العنب، وفى الغالب يصاب بها النساء من سن 35 حتى 50 عاما.

وحسب ما ذكره موقع breastcancernow فأن هناك اعراض لتكيسات الثدى ومنها:

1:ظهور كتل فى الثدى صغيرة وقابلة للتحرك قد تكون مستديرة أو بيضاوية.

2:ظهور افرازات فى الحلمة قد تكون شفافة أو صفراء أو لون داكن.

3:ألم شديد فى الثدى وخصوصا المنطقة التى توجد بها التكيسات.

4:زيادة حجم الكتل الموجودة فى الثدى قبل موعد الدورة الشهرية مباشرة، وانخفاض حجمها بعد الدورة الشهرية.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بتكيسات الثدى ولكن فى الغالب تكون نتيجة زيادة هرمون الاستروجين فى الجسم، ويتم تشخصيها عن طريق الاشعة الفوق صوتية.

وينصح بتناول مسكنات الألم وتجنب الكافيين والمشروبات الغازية حيث انها تزيد من الألم والالتهاب.

 

 


ألم الثدى

الثدى

تكيسات الثدى

التهابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

الضيوف الأجانب يشيدون بالتواجد الشرطى على مدار الساعة فى شرم الشيخ

الضيوف الأجانب يشيدون بالتواجد الشرطى على مدار الساعة فى شرم الشيخ

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

رسالة حب من آيتن عامر لزوجها.. والجمهور: "ربنا يخليكم لبعض"

رسالة حب من آيتن عامر لزوجها.. والجمهور: "ربنا يخليكم لبعض"

نانسى عجرم تخطف قلوب متابعيها بصورة جديدة من حفلها فى مصر

نانسى عجرم تخطف قلوب متابعيها بصورة جديدة من حفلها فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة