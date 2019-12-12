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الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:51 م
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خطوات فحص الكشف عن سرطان الثدى وفقا لوزارة الصحة الإماراتية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:00 م
خطوات فحص الكشف عن سرطان الثدى وفقا لوزارة الصحة الإماراتية سرطان الثدى ـ أرشيفية
فاطمة ياسر

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قدمت وزارة الصحة في دولة الإمارات بعض النصائح الطبية للكشف عن سرطان الثدي، وذلك في إطار سعي الوزارة لرفع فرص الشفاء، وتهدف رسائلها للتوعية بسرطان الثدي لتعزيز أهمية الفحص المبكر تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية لخفض معدلات الوفيات من السرطان.

سرطان الثدي
سرطان الثدي

 

أوضحت الوزارة أنه من الضروري الذهاب لأقرب مركز صحي يقدم فرص الكشف عن سرطان الثدي، والتسجيل بها، لإجراء الكشف ومعرفة حقيقة الإصابة بهذا المرض الخطير، وذلك يتم عن طريق إجراء أشعة الماموجرام التي تساهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن سرطان الثدي بشكل كبير.

الوقاية من سرطان الثدي في الامارات
الوقاية من سرطان الثدي في الامارات

 

وبعد الكشف وفي حالة أن النتيجة كانت سلبية فهذا الأمر يجعلك تقومين بالكشف مرة كل سنة لمعرفة حقيقة الإصابة وسرعة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، أما في حالة أن النتيجة كانت إيجابية فيجب التواصل مع المختص لإجراء اللازم.

سرطان الثدي و الامارات
سرطان الثدي و الامارات

 

 


سرطان الثدي

وزارة الصحة الاماراتية

الكشف المبكر لسرطان الثدي في الامارات

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