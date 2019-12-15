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ويؤكد: العالم الغربى حمى إسرائيل وأخفى قدرتها النووية..

أبو الغيط بمنتدى شباب العالم: هناك صخب إعلامى كاذب وحرب معلوماتية ضد مصر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:17 ص
أبو الغيط بمنتدى شباب العالم: هناك صخب إعلامى كاذب وحرب معلوماتية ضد مصر أحمد أبو الغيط
كتب هيثم سلامة

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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر سبتمبر، وجد صخب إعلامى كاذب من قنوات محددة تستهدف وجود حدث جلل على الأرض المصرية.

وأضاف "أبو الغيط"خلال كلمته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فتحت التلفزيونات الساعة الخامسة فجرا لاشاهد الأخبار وجدت صخب إعلامى كاذب من محطات محددة تستهدف الادعاء بأن هناك حدث جلل على الأرض المصرية، ولمدة عدة أيام كانت الشبكة مليئة بذلك الهوس، وهو هوس لا يعكس شىء، وبالتالى لابد الحذر من الحرب المعلوماتية جدا.

وأشار: "الخطر الإضافى هو الانتشار النووى والتهديد بالانتشار النووى لأن لما وقعت اتفاقية حظر الانتشار النووى كان هناك 5 دول نووية فقط، أما اليوم اصبحوا 9 دول نووية، وهناك حديث مستمر على دولة فى غرب أسيا تسعى إلى قدرة نووية عسكرية وهى إيران، ولغرابة الأمر هناك دولة فى غرب الأطلسى وهى تركيا، يتحدث رئيسها عن لماذا لم ندخل فى ذلك المجال".

وتابع :"يسأل عن ذلك العالم الغربى لأنه قام بحماية دولة مثل إسرائيل وأخفى قدرتها النووية لدرجة أصبح هناك دول أخرى تطمع فى امتلاكها، ولو حدث ذلك التطور من تركيا وإيران استطيع أن أؤكد أن الدول العربية ستسعى للحصول على هذه القدرة رغم أنها لا قيمة لها، وأنها تهديد أجوف".


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أحمد أبو الغيط

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