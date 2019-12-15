سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

آثار القاهرة تناقش "طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" .. غدا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:00 ص
آثار القاهرة تناقش "طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" .. غدا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان "نحو استخدام طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على الموارد الأثرية" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، غدا الاثنين بقاعة المؤتمرات بالكلية، بمشاركة أساتذة الترميم بجامعات القاهرة والإسكندرية والأقصر، وممثلين عن وزارة الآثار.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون فى الندوة عدة محاور وهى الاتجاهات الحديثة فى فحص وتحليل المواد الأثرية، والاتجاهات الحديثة لتوثيق ورقمنة الآثار، والمواد الصديقة للبيئة فى علاج وصيانة المواد الأثرية، وتطبيقات وتجارب عملية فى مجال ترميم الآثار، بحضور أساتذة كلية الآثار والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن العناية والحفاظ على الآثار هو حفاظ على حضارتنا وهويتنا الثقافية، فالحضارة المصرية من أقدم الحضارات الإنسانية، وتظل آثارها علامة فارقة فى تاريخ البشرية، وقبلة السائحين من شتى بقاع العالم، وقد قدمت للإنسانية مالم تقدمه حضارة أخرى.

وأضاف الدكتور الخشت أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتراثنا الحضاري، وعما قريب يشهد العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يضم أعظم ما تركه الفراعنة العظام، الذين تركوا تراثًا لاتزال الدنيا تبحث في عظمته، ولا يزال علماء الآثار يبحثون ويحاولون اكتشاف أسرار عظمة وعبقرية الحضارة المصرية.

وأكد رئيس الجامعة أن كلية الآثار بالجامعة تعد من أعرق كليات الآثار ليس فى مصر وحدها، بل فى العالم، وأساتذتها يقدمون عطاءهم العلمي المتميز، وكثيرون تقلدوا مواقع سياسية وتنفيذية فى كثير من المؤسسات والهيئات المحلية والدولية.

 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

ترميم الاثار

اثار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

اليوم.. استكمال محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة محتويات شقته

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ما سبب تناقضات التوقعات بحالة الطقس؟.. تعرف على التفاصيل

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

ليبيا مقبرة أردوغان ونهاية تنظيم الإخوان الإرهابى.. خبير يتوقع مصيرهم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2020

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

المعارضة القطرية تكشف إرسال "تميم" أموالاً لمؤسسة إرهابية فى ليبيا

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

13 صنف فاكهة الكيلو بأقل من 5 جنيهات بسوق العبور.. تعرف عليها

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

ضوابط جديدة لإنشاء المحال العامة والتوسع فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

انتهاكات أردوغان ضد الأطفال.. إحصائية تكشف حالات اعتقالات وتعذيب داخل السجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة