«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

كتب محمد أسعد

قبل سنوات عدة، وفي التاسعة من عمره أصيب محمد حطب بمرض السرطان، ظل فى محاربته ما يقرب من 6 سنوات إلى أن نجح فى القضاء عليه وأصبح مصدر إلهام لشباب العالم أجمع، حيث من المقرر أن يكون من بين الشباب المتحدثين ليعرضوا قصصهم غدًا الاثنين.

وقف "محمد حطب" فى المكان المخصص إليه مع زميلته علياء فى أحد الأكشاك المخصصة لأصحاب الشركات الناشئة، حيث قرر تصنيع أطراف صناعية وتوزيعها مجانًا على المحتاجين ومساعدتهم فى استخدامها.

وقال "حطب" في تصريحات لـ"اليوم السابع": بعد أن تعافيت من مرض السرطان بحثت كيف يمكننى مساعدة الآخرين، إلى أن جاءت لى فكرة تصميم وتصنيع الأطراف الصناعية من أصابع وأذرع وتوزيعها مجانًا على المحتاجين لمساعدتهم.

أضاف، أهدف من خلال hand to hand أن نصمم تلك الأطراف ونصنعها بأشكال مميزة وأكثر سهولة في استخدامها، وحتى الآن عمليات التصميم والتصنيع على نفقتى الشخصية وبمساعدة أسرتى ومجموعة من الأصدقاء.

بدء حطب فى تنفيذ فكرته قبل 4 أشهر، وقرر التقدم للالتحاق بمنتدى شباب العالم، فتلقى دعوة الحضور ليكون من بين الشباب أصحاب الشركات الناشئة، ومن بين المتحدثين فى جلسات الشباب الملهمين أصحاب القصص الناجحة كذلك.