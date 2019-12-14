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وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد الاستعدادات لمشاركة 144 مشروعاً للطلاب بمعرض أيسف

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:09 م
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد الاستعدادات لمشاركة 144 مشروعاً للطلاب بمعرض أيسف الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم السبت، التجهيزات الجارية  لمعرض العلوم والهندسة السنوي الذي سيقام بمركز التطوير التكنولوجي خلال الأسبوع الجاري .

جاء ذلك  بحضور الدكتورة بثينة  كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووائل الحداد مدير المركز ،وأحمد توفيق، منسق عام الايسف ،وهانى حمدان ا،لمنسق المساعد للايسف،و محمد حسين المنسق المساعد للايسف ،ونبيل مسعد توجيه التربيه الفنيه وأستاذ سامي حامد عضو اللجنه التنسيقية ،وهاني سمير عضو اللجنه التنسيقية

قالت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،إن المعرض يضم مشروعات وابتكارات علميه وهندسيه وسلوكيه من مختلف طلاب المحافظة، وسيُقيم تلك المشروعات عدد من هيئات التدريس بالجامعة، ولجنة من الوزارة متخصصون في تقييم المعارض،متمنية لكل الطلاب المشاركين التوفيق .

وأضافت وكيل الوزارة ، أن عدد المشاريع التي يضمها المعرض 144 مشروعاً من مدارس المحافظة ب 13 إدارة تعليمية،مابين طلاب بمدارس إبتدائية واعداية وثانوية ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا " استيم ".

 

 
 
 

 


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