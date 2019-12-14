وزير التعليم: كتب الدراسات الاجتماعية لم ترد بها كلمة الفتح العثمانى لمصر

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة ما تردد بشأن المناهج المصرية وفترة الحكم العثمانى لمصر.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية: "ردًا على ما ورد بأن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثمانى لمصر على أنه كان يمثل فتحًا لمصر وان هناك تمجيد لمحمد الثانى، بأن هذه المعلومات "ليس لها أى أساس من الصحة"، حيث أن كتب الدراسات الاجتماعية والتى تتناول فترة الحكم العثمانى لمصر لم ترد فيها كلمة (الفتح العثمانى لمصر) أو استيلاء العثمانيين على مصر والشام، بل يتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثمانى لمصر)، ويتم تناولها بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية وهذا احد موجهات تأليف المناهج".

ويتم الإشارة إلى العديد من مساوئ الحكم العثمانى لمصر فى كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، والفكرية، وكيف أنه قد فرض العزلة على مصر، وساد بها الجهل والتخلف نتيجة للركود الذى أصابها أثناء الحكم العثمانى،

وأكد الوزير، أن مناهج التاريخ بصفة خاصة تتسم بالموضوعية ولا تعكس أية توجهات سياسية أو دينية أو أيدولوجية.

وبناء عليه فان الجزء المصور هو "جزء مجهول الهوية لا يمت بصله لمناهج الدراسات الاجتماعية".

ومرفق هنا نسخ من الصفحات التى تتناول فترة الحكم العثمانى لمصر فى كافة المراحل التعليمية.