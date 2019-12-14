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وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد معامل كلية العلوم بالزقازيق

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:34 م
وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد معامل كلية العلوم بالزقازيق وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
الشرقية - إيمان مهنى

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واصل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشرف علي مشروع إعداد مدرس لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوچيا والهندسة والرياضيات STEM برنامج ، زيارته لـ "جامعة الزقازيق " لليوم الثاني علي التوالي ، وتفقد اليوم السبت معامل البيولوچي والفيزياء والرياضيات بكلية العلوم والتي تتم بها الدراسة العملية لطلاب كلية التربية بالأقسام العلمية والبرامج المميزة وطلاب دبلومة إعداد مدرس بمدارس STEM .

وكان في استقبالهم الدكتور جمال عنان عميد الكلية ، والدكتور محمد شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من رؤساء الأقسام ، وخلال الزيارة ، قال عنان أن كلية العلوم حاصلة علي الاعتماد وضمان الجودة وتضم معامل متنوعة ومتميزة وتقدم أكثر من 28 برنامجا دراسيا  إضافة إلي البرامج المتميزة وبرامج الدراسات العليا ، مستعرضا أقسام الكلية العلمية المختلفة وما تزخر به من أساتذة متميزين حاصلين علي درجات علمية دولية مثل درجة DSC وجوائز الدولة التقديرية و التشجيعية وأعضاء هيئة تدريس متميزين في النشر الدولي ، وكذلك أسماء بعض الأساتذة ذوي الاستشهادات المرجعية العالمية .
كما استعرض عميد الكليه المشروعات البحثية التي تنفذها الكلية سواء الممولة من داخل مصر  وخارجها  من  الجانبين الأوروبى والأمريكى . 
 

 


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