وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد معامل كلية العلوم بالزقازيق

وكان في استقبالهم الدكتور جمال عنان عميد الكلية ، والدكتور محمد شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من رؤساء الأقسام ، وخلال الزيارة ، قال عنان أن كلية العلوم حاصلة علي الاعتماد وضمان الجودة وتضم معامل متنوعة ومتميزة وتقدم أكثر من 28 برنامجا دراسيا إضافة إلي البرامج المتميزة وبرامج الدراسات العليا ، مستعرضا أقسام الكلية العلمية المختلفة وما تزخر به من أساتذة متميزين حاصلين علي درجات علمية دولية مثل درجة DSC وجوائز الدولة التقديرية و التشجيعية وأعضاء هيئة تدريس متميزين في النشر الدولي ، وكذلك أسماء بعض الأساتذة ذوي الاستشهادات المرجعية العالمية .

كما استعرض عميد الكليه المشروعات البحثية التي تنفذها الكلية سواء الممولة من داخل مصر وخارجها من الجانبين الأوروبى والأمريكى .