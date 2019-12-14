وفاة ربة منزل فى منيا القمح.. ووالدها يتهم زوجها بقتلها

الشرقية- فتحية الديب

اتهم مواطن بقرية ملامس بالشرقية، اليوم، مهندس كهرباء، بالتسبب فى وفاة نجلته، على إثر خلافات زوجية بينهما، وتم إخطار نيابة منيا القمح بالواقعة، للتحقيق برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفبد بلاغا من "س ع" مقيم قرية ملامس، يتهم فيه "هانى ج م ع" 35 سنة مهندس كهرباء بالتسبب فى وفاة نجلته "لمياء"، 29 سنة، لوجود خلافات زوجية بينهما، واتهم الأب زوج نجلته بالتسبب فى وفاتها داخل منزل الزوجية، حيث كانت بينهما خلافات زوجية وقام بدفعها بقوة أرضا، مما تسبب فى وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11106 إدارى منيا القمح لسنة 2019.

وتوجهت قوة من مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وبرئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، للقرية لفحص الواقعة.