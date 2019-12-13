الصين: بكين وواشنطن اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة

بكين (رويترز)

قال نائب وزير المالية الصينى لياو مين، فى إفادة صحفية اليوم الجمعة إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على نص المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

وقال نائب وزير التجارة الصينى وانغ شو وين خلال الإفادة الصحفية، التى حضرها أيضا مسؤولون من هيئة التخطيط الرسمية فى الصين ووزارات المالية والخارجية والزراعة والتجارة، إن الولايات المتحدة ستلغى بعض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.

وقال وانغ شو وين إن إبرام اتفاق للتجارة سيحمى مصالح الشركات الأجنبية فى الصين وسيحمى أيضا المصالح القانونية للشركات الصينية فى التعامل مع الولايات المتحدة.