سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 05:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه من باب البر لأسرة إمام توفى على المنبر

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:42 ص
وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه من باب البر لأسرة إمام توفى على المنبر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مساعدة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه من باب البر لأسرة المرحوم الشيخ محمود شحات توفيق حبيب، إمام وخطيب مسجد على بن أبى طالب بمدينة أشمون الذى صعدت روحه لبارئها وهو على المنبر أمس  الجمعة، مع التوصية بسرعة صرف جميع مستحقاته، وتكليف مدير المديرية الشيخ أحمد عبد المؤمن التوجه على رأس وفد كبير إلى أسرته لتقديم واجب العزاء نيابة عن الوزير وقيادات الوزارة.

ومن جانبه توجه الوزير د. محمد مختار جمعة وجميع قيادات الوزارة لأسرته وزملائه بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يخلفهم فيه خيرًا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وأسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤملين أن يكون لقاؤه ربه على ما لقيه عليه من باب عاجل بشرى المؤمنين.


وزارة الاوقاف

وفاة خطيب مسجد

محافظة الشرقية

اخبار

الاوقاف

مختار جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

أردوغان فى ورطة.. حزب على باباجان الجديد يستعد للظهور خلال أيام

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

الداخلية تبعث رسائل الأمن والسلام لضيوف العالم قبل بدء منتدى الشباب

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

رسائل عبد العال للوزراء والنواب فى أسبوع.. التهديد باستجواب الحكومة أخطرها

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

صور.. "الرى" تتابع الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المياه قبل الأمطار المتوقعة

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

الخدمات الزراعية: لجان متخصصة للمرور على زراعات القمح.. اعرف التفاصيل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رئيس قطار الإسكندرية المتسبب بوفاة شهيد التذكرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

"روسيا اليوم": حكومة السودان تصدر قرارا بحل النقابات والاتحادات المهنية

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

البحوث الفلكية: شهب التوأميات تمطر السماء بـ120 شهابًا بالساعة

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الصحة تعلن بدء خطة التأمين الطبى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

كوبرى رمضان وتحفة ساسى تتصدران أبرز مهارات بطولات إفريقيا.. فيديو

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

بعد وصول "أرامكو" لتريلونى دولار.. تعرف على أكبر 7 شركات مدرجة فى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة