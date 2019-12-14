وزير الأوقاف يوجه بصرف 50 ألف جنيه من باب البر لأسرة إمام توفى على المنبر

كتب - إسماعيل رفعت

وجه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مساعدة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه من باب البر لأسرة المرحوم الشيخ محمود شحات توفيق حبيب، إمام وخطيب مسجد على بن أبى طالب بمدينة أشمون الذى صعدت روحه لبارئها وهو على المنبر أمس الجمعة، مع التوصية بسرعة صرف جميع مستحقاته، وتكليف مدير المديرية الشيخ أحمد عبد المؤمن التوجه على رأس وفد كبير إلى أسرته لتقديم واجب العزاء نيابة عن الوزير وقيادات الوزارة.



ومن جانبه توجه الوزير د. محمد مختار جمعة وجميع قيادات الوزارة لأسرته وزملائه بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يخلفهم فيه خيرًا، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وأسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان، مؤملين أن يكون لقاؤه ربه على ما لقيه عليه من باب عاجل بشرى المؤمنين.