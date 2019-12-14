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هانى عازر: منتدى شباب العالم فرصة لاختلاط الحضارات والثقافات وابتكار الأفكار

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:40 م
هانى عازر: منتدى شباب العالم فرصة لاختلاط الحضارات والثقافات وابتكار الأفكار هانى عازر خبير الأنفاق العالمى وعضو المجلس الاستشارى الرئاسي
شرم الشيخ أ ش أ

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أشاد الدكتور هانى عازر، خبير الأنفاق العالمى وعضو المجلس الاستشارى الرئاسي، بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة (14 حتى 17 ديسمبر)، مشيرا إلى أن المنتدى فرصة لاختلاط الحضارات والثقافات وابتكار أفكار جديدة فى كافة المجالات تستفيد منها الدولة بعد تطبيقها.

وقال عازر - فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم - إن كافة الموضوعات المطروحة بالمنتدى - من بينها الأمن الغذائى والمرأة والبيئة والتعليم الفنى وتوزيع الطاقة فى البحر المتوسط - "ممتازة"، وهى موضوعات ستخرج توصيات يمكن البناء عليها.

وقال عازر إن التعليم الفنى والتدريب المهنى مهم جدا ويجب أن يكون الاهتمام به وفقا لخطة واضحة لكى تتم الاستفادة به كما يحدث فى الاقتصاديات العالمية، مضيفا "إننا بحاجة إلى تشجيع الشباب للدخول فى مجالات التعليم الفنى المختلفة، لأنه كان السبب فى قوة اقتصاديات كبرى مثل ألمانيا، كما أن مصر بدأت خطوات فى هذا المجال، ويجب على الدولة أن تستكمل ما بدأته فى التعليم الفني".

ووجه عازر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو التعليم الفنى أو التعليم المزدوج.

 


هانى عازر

منتدى شباب العالم

اختلاط الحضارات

الثقافات

ابتكار الأفكار

مشاركة

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