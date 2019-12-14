ندوات توعوية لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

قال الشيخ أحمد قوطة مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد خلال تصريح لــ "اليوم السابع "، إن المديرية تنظم ندوات توعوية لمواجهة ومحاربة الهجرة غير الشرعية والحد من هذه الظاهرة بالتنسيق مع وزارة الهجرة .

وأضاف "قوطة"، أن هذه الندوات تستهدف شباب الجامعات والمراكز الشبابية والمدارس لتغيير الأفكار حول خطورة الهجرة غير الشرعية فضلا عن تفعيل مخطط محاربتها وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب.

ومن جانبه أكد مدير الدعوة، أن هناك قوافل توعوية تنظم على مدار العام بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجامعات لرفع الوعى القومى لدى الشباب لحمايتهم من التطرف والأفكار التى تهدم كيان المجتمع بكل ماله وما عليه .