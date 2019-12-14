موجز المحافظات.. أهالى قرية رابعة بشمال سيناء يؤيدون تغيير اسمها فى مؤتمر شعبى

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أهالى قرية رابعة بشمال سيناء يعلنون تغيير اسمها فى مؤتمر شعبى.. صور





محافظ شمال سيناء: نُنسّق مع وزارة التنمية المحلية لتغيير اسم قرية رابعة





رئيس جامعة الزقازيق: منتدى شباب العالم رسالة سلام تدعو للوحدة بين شعوب العالم





صور.. وفد من جامعة أسوان يشارك فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ



الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان

تفاصيل أولى جلسات قضية "ضحية التذكرة".. دفاع المتهم يطلب إخلاء سبيل المتهم وسماع شهادة الشهود.. ودفاع المجنى عليه: طالبنا بتعويض مدنى مؤقت مليون جنيه.. والضحية الثانية: "إن شاء الله حقى وحق صاحبى هيرجع".



تامر زين شقيق محمد ضحية التذكرة

كنوز عاصمة السلام.. ملكات جمال الكون يروجن لشرم الشيخ





ربة منزل تتحول إلى أشهر مدربة على قيادة السيارات بالشرقية.. وتؤكد:"الستات بحكم تكوينها بتسوق بمشاعرها".. وحصلت على 3 كورسات مكثفة قبل البدء فى تدربب السائقات.. وأستعد لتقديم دورة تدريبية عن الميكانيكا والأعطال





إيقاف 6 حالات بناء مخالف فى 3 أحياء بالإسكندرية.. صور



