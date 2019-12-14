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"منظمة التحرير الفلسطينية"بلبنان تدعو لتحقيق أممى فى جرائم الاحتلال

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:10 م
"منظمة التحرير الفلسطينية"بلبنان تدعو لتحقيق أممى فى جرائم الاحتلال العدوان الإسرائيلى
كتبت ـ إيمان حنا

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دعت قيادة المنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إلى تحقيق أممي في الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفق وكالة أنباء واس.

 

وطالبت قيادة المنظمة، في بيان لها اليوم، بتقديم جنرالات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، وأكدت أن سُلطات الاحتلال وآلته الحربية يرتكبون يوميًا جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية منافية لكل القيم والشرائع الإنسانية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية.

 

وأكدت ضرورة أن تبادر الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجرائم والمجازر المروعة ورفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.


العدوان الاسرائيلى

اسرائيل

منظمة التحرير

الاحتلال

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