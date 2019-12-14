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السبت، 14 ديسمبر 2019 01:13 م
خالد صلاح
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مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين فى حادثى تصادم فى كوريا الجنوبية

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:00 م
مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين فى حادثى تصادم فى كوريا الجنوبية حادث تصادم - صورة أرشيفية
أ ش أ

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لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 32 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادثى تصادم كبيرين متتاليين على طريق سريع فى جنوب شرق كوريا الجنوبية.
 
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فى نسختها بالإنجليزية أن الحادث الأول وقع فى وقت مبكر من صباح اليوم عندما اصطدمت حوالى 10 سيارات ومن ضمنهم شاحنات بضائع، على طريق سريع متجه إلى يونج تشون فى مقاطعة شمال جيونج سانج على بعد 301 كم جنوب سول كما تحطمت خلفها 20 سيارة أخرى على التوالى.
 
وذكرت الشرطة الكورية الجنوبية، أن هذا الحادث أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين، مضيفة أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران فى عدة سيارات فى حوالى ساعتين.
 
وأوضحت السلطات، أن تصادمًا آخر وقع فى نفس الوقت تقريبًا، فى الجانب الآخر من نفس الطريق السريع وشمل حوالى 20 مركبة، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين.
 
وأرجعت الشرطة السبب فى وقوع الحادثين إلى الجليد الأسود، فيما بدأ المسؤولون التحقيق لمعرفة المزيد من التفاصيل.
 

كوريا الجنوبيه

حادث تصادم

الشرطه الكوريه

الجليد الاسود

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