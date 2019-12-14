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مصرع فتاة مريضة نفسيا إثر سقوطها من شرفة دار رعاية ببنى سويف

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:39 م
مصرع فتاة مريضة نفسيا إثر سقوطها من شرفة دار رعاية ببنى سويف جثة - ارشيفية
بنى سويف - فريق المحافظات

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لقيت فتاة مريضة نفسيا فى العقد الثالث من عمرها مصرعها اليوم السبت، اثر سقوطها من الغرفة المخصصة لها بدار للرعاية بمدينة بنى سويف الجديدة.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، بمصرع "إيمان . م . ع " 28 عام، إثر سقوطها من الطابق الثالث بدار خاص للرعايا بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف.

دلت التحريات الأولية أن المتوفاه محل إقامتها مركز ابشواى محافظة الفيوم وتقيم فى الدار منذ نوفمبر الماضى كونها تعانى من مرض نفسى مصحوب بقلق هستيرى، ولم يتهم "عطية . ع . م " 69 عام، ترزي، مقيم بمركز أبشواي، بالفيوم، عم المتوفاه أحد بالواقعة.

تم تحرير المحضر رقم 6530 إدارى مركز شرطة بنى سويف بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 


بنى سويف

أمن بنى سويف

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مصرع فتاه

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