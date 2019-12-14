مصرع طفل غرقا فى ترعة قرية البهسمون بمحافظة بنى سويف

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفل غرقًا إثر سقوطه بترعة غرب قرية البهسمون التابعة لدائرة المركز.

ونقلت سيارة إسعاف الطفل "بلال محمود ربيع دارج" 3 سنوات، مقيم قرية البهسمون، مركز إهناسيا، إلى المستشفى المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن.