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مصرع طفل غرقا فى ترعة قرية البهسمون بمحافظة بنى سويف

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:14 م
مصرع طفل غرقا فى ترعة قرية البهسمون بمحافظة بنى سويف غرق طفل - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقى طفل مصرعه، غرقًا، اليوم السبت، إثر سقوطه بترعة غرب قرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفل غرقًا إثر سقوطه بترعة غرب قرية البهسمون التابعة لدائرة المركز.
 
ونقلت سيارة إسعاف الطفل "بلال محمود ربيع دارج" 3 سنوات، مقيم قرية البهسمون، مركز إهناسيا، إلى المستشفى المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن.
 
 

 


بنى سويف

غرق طفل

قرية البهسمون

اهناسيا

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